Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" близький до зміни клубної прописки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Libero. Він планує дограти сезон МЛС-2025, після чого залишить клуб Девіда Бекхема.

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Де гратиме Мессі

Капітан "чапель" планує повернутися на Батьківщину. Аргентинець готовий розпочати новий рік у статусі гравця Ньюеллс Олд Бойз.

Ліонель Мессі є вихованцем цього клубу. Саме в ньому він робив перші кроки у футболі, де за дитячу команду забив майже 500 голів протягом шести років, після чого перейшов в академію Барселони.

Зазначимо, що за час перебування в Інтер Маямі аргентинський футболіст став найкращим бомбардиром в історії цього клубу. Він провів сумарно 59 матчів, у яких забив 49 голів і віддав 24 асисти.

До слова. В останньому матчі "чапель" Мессі відзначився п'ятьма результативними діями. Він був долучений до кожного гола своєї команди, яка здобула перемогу з рахунком 5:1.

Раніше повідомлялося, що вже найближчим часом клубну прописку має змінити Кріштіану Роналду, в якого наприкінці червня завершується контракт з Аль-Насром.