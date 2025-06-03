Кріштіану Роналду обрав новий клуб, де продовжить кар'єру. Португалець вирішив приєднатись до іншої команди із Саудівської Аравії, інформує 24 канал із посиланням на TransferFeed.

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Роналду залишиться в Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду неофіційно попрощався з Аль-Насром. Проте 40-річний форвард залишиться у Саудівській Аравії.

"Ель Бічо" вирішив не продовжувати співпрацю з Аль-Насром, адже мріє зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Кріштіану Роналду перейде в інший клуб із Ер-Ріяда Аль-Хіляль.

Ба більше, португалець запросив Бруну Фернандеша у новий клуб. Хоча ходять чутки, що гравець Манчестер Юнайтед відмовився від переходу в Аль-Хіляль.

До слова. У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Саудівської Про-ліги. Португалець забив 25 голів у 30 матчах чемпіонату.

Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду визначився коли завершить кар'єру після понад 20 років у футболі. Португальцю залишилось грати недовго.