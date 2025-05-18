Проте єдине, що не може побороти форвард Аль-Насра це вік. 40-річний нападник зізнався, коли планує покинути улюблену гру мільйонів, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколу Скіру.

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Скільки гратиме Роналду

Наразі Кріштіану Роналду припинив перемовини з Аль-Насром щодо продовження контракту, який завершується у червні цього року. Проте португалець не планує завершувати кар'єру.

Легендарний Кріштіану прагне грати у футбол. За наявною інформацією Роналду повісить бутси на цвях через два роки.

40-річний форвард отримав чимало пропозицій від інших клубах. Найближчим днями Роналду ухвалить рішення щодо того, де він продовжить кар'єру.

До слова. Кріштіану Роналду перейшов у Аль-Наср у 2022 році. У поточній кампанії португальский форвард зіграв у 39 матчах за клуб в усіх турнірах, оформивши 33 голи та 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду може повернутись у колишній клуб, щоб підтримувати форму перед чемпіонатом світу 2026 року.