Легендарний португалець досі не підписав новий контракт з Аль-Насром, який діє до літа 2025 року. "Ель Бічо" чекає на пропозиції від інших клубів, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.

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Куди перейде Роналду

Кріштіану Роналду може повернутись у чемпіонат Португалії. У послугах свого вихованця зацікавлений лісабонський Спортінг, де португалець починав шлях у великому футболі.

Декілька факторів можуть суттєво вплинути на перехід Роналду. Кріштіану зацікавлений у приєднанні до Спортінга, адже хоче підтримувати форму перед Мундіалем у 2026 році у сильнішому чемпіонаті.

Окрім того, "леви" не проти повернути зіркового форварда. Тим паче, що сенсація цього сезону Віктор Дьокереш скоріш за все покине португальський клуб, адже він привернув увагу багатьох європейських грандів.

До слова. Кріштіану Роналду виступав у Спортінгу з 2002 по 2003 рік, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед. У складі "зелено-білих" португалець зіграв у 31 матчі, де відзначився 5 голами та 7 результативними передачами.

У поточному сезоні 40-річний Кріштіану Роналду зіграв у 39 матчах за Аль-Наср в усіх турнірах. У своєму активі легендарний португалець має 33 забитих м'ячі та 4 гольові передачі.