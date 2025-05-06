Чемпіонат Саудівської Аравії із маловідомої ліги перетворився у грандіозний та масштабний проєкт із чималою кількістю зіркових футболістів. 24 канал пропонує пригадати п'ятірку знаменитих гравців, які перейшли у місцеву Про-лігу.

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Рубен Невеш

Рубен Невеш в Аль-Хілялі / Фото Getty Images

Рубен Невеш ще міг пограти у європейському футболі, проте португалець вирішив покинути Англію та перебратись в Саудівську Аравію. У червні 2023 році хавбек перейшов з Вулверхемптона в Аль-Хіляль.

"Блакитна хвиля" заплатила "вовкам" 55 мільйонів євро за португальського півзахисника, що стало рекордним продажем для англійського клубу. Контракт гравця з саудитами розрахований до червня 2026 року.

Після переходу в Аль-Хіляль Рубен Невеш став ключовим гравцем центральної ланки команди. Португальський хавбек разом з "блакитною хвилею" двічі переміг у Суперкубку країни, а також виграв чемпіонат та Кубок Короля.

Роберто Фірміно

Роберто Фірміно в Аль-Ахлі / Фото Getty Images

Роберто Фірміно у липні 2023 року приєднався до саудівського Аль-Ахлі, покинувши Ліверпуль. Бразильський нападник підписав контракт до 2026 року. Вже у дебютному матчі за новий клуб він оформив хет-трик у ворота Аль-Хазема.

Проте у сезоні 2024/2025 Фірміно зіштовхнувся з проблемою у саудівському клубі. Причиною стало обмежена кількість іноземців у складі команди, тому після трансферу Галено з Порту його було виключено з заявки на матчі чемпіонату.

Однак в Азійській Лізі чемпіонів менш суворі правила, тому Роберто Фірміно добре зумів розкрити себе у цьому турнірі. У поточній кампанії Аль-Ахлі здолав у фіналі Кавасакі Фронтале та здобув чемпіонський кубок, бразилець у вирішальній грі оформив дубль з асистів.

Неймар

Неймар в Аль-Хіляль / Фото Getty Images

Неймар перейшов в Аль-Хіляль, покинувши ПСЖ у серпні 2023 року. Перший сезон у новому клубі для Неймара видався невдалим. Адже бразилець отримав травму під час матчу відбор на ЧС-2026 проти Уругваю.

Таким чином зірковий 90-мільйонний вінгер усю минулу кампанію відновлювався від травми хрестоподібних зв'язок. У жовтні цього року Неймар повернувся до складу команди, але через місяць у нього стався рецедив.

У підсумку Неймар повернувся у Бразилію, адже в Аль-Хілялі не розраховують на гравця. 33-річний вінгер наразі виступає за рідний клуб Сантос, де починав грати у футбол.

Карім Бензема

Карім Бензема в Аль-Іттіхад / Фото Getty Images

Переїзд Каріма Бензема у Саудівську Аравію викликав шок у чималої кількості вболівальників, зокрема, мадридського Реала. Француз, який запалив у Лізі чемпіонів та допоміг "вершковим" виграти омріяний трофей, поїхав догравати на Близькому Сході.

Після 14 років у "Королівському клубі" Карім Бензема перебрався у Саудівську Аравію. Французький форвард приєднався до Аль-Іттіхада на правах вільного агента у 2023 році, підписавши контракт на 3 роки із зарплатою у 100 мільйонів євро.

Бензема одразу став капітаном команди. У поточній кампанії Аль-Іттіхад близький до чемпіонства у саудівській Про-лізі, маючи 68 пунктів за 4 тури до кінця турніру. Одним із творців казки беззаперечно є француз, який забив 18 голів у чемпіонаті.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / Фото Getty Images

Звісно, найкращою інвестицією саудитів є підписання Кріштіану Роналду. Саме з переходу легендарного португальця розпочався наплив зіркових гравців, адже він популяризував саудівську Про-лігу.

Кріштіану Роналду після сварки з Еріком Тен Хагом у Манчестер Юнайтед розірвав контракт з "червоними дияволами". У грудні 2022 року португальський нападник на правах вільного агента приєднався до Аль-Насра, уклавши угоду до червня 2025 року із зарплатою у 200 мільйонів євро на рік.

З командними трофеями у Роналду в Аль-Насрі складно. "Лицарі Неджда" двічі ставали віце-чемпіонами саудівської Про-ліги та вигравали Арабську клубну Лігу у 2023 році.

У поточній кампанії Кріштіану Роналду є найкращим бомбаридорм чемпіонату. На рахунку легендарного португальця 23 забитих м'ячі у 27 матчах у саудівській Про-лізі.