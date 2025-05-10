Між сторонами тривали продуктивні переговори й португалець був згоден поставити підпис під 2-річним контрактом. Проте в один момент усе змінилося, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.

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Чому перемовини поставлені на паузу

Керівництву Аль-Насра не сподобалася поведінка капітана своєї команди після матчу 30 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада (2:3). Залишаючи футбольне поле після фінального свистка, зірковий португалець активно жестикулював та висловлював своє незадоволення результатом.

Це відбулося на тлі серії поганих виступів команди, яка напередодні вилетіла з Ліги чемпіонів АФК у півфіналі. Вона також не бореться за "золото" в чемпіонаті та взагалі ризикує залишитися без міжнародних турнірів на наступний сезон.

Боси взяли паузу для аналізу ситуації та хочуть зрозуміти, як клуб має рухатися далі. Адже, попри великі вливання коштів, Аль-Наср за час перебування Кріштіану в команді не здобув жодного трофея.

Зазначається також, що ФІФА хотіла б бачити Роналду на клубному чемпіонаті світу в США, який розпочнеться вже 15 червня. Аль-Насра немає серед числа учасників і це може стати ще одним фактором, через який португалець може залишити клуб.

До слова. За час виступів у Саудівській Аравії Кріштіану Роналду провів 103 матчі на клубному рівні. У них він забив 91 гол та віддав 19 асистів.

Нагадаємо, що зіркового португальця хоче підписати його колишній клуб. Футболіст може бути також зацікавлений у поверненні до Європи, щоб підтримувати форму перед ЧС-2026 у більш конкурентному середовищі.