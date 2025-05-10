Между сторонами продолжались продуктивные переговоры и португалец был согласен поставить подпись под 2-летним контрактом. Однако в один момент все изменилось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Почему переговоры поставлены на паузу

Руководству Аль-Насра не понравилось поведение капитана своей команды после матча 30 тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Иттихада (2:3). Покидая футбольное поле после финального свистка, звездный португалец активно жестикулировал и выражал свое недовольство результатом.

Это произошло на фоне серии плохих выступлений команды, которая накануне вылетела из Лиги чемпионов АФК в полуфинале. Она также не борется за "золото" в чемпионате и вообще рискует остаться без международных турниров на следующий сезон.

Боссы взяли паузу для анализа ситуации и хотят понять, как клуб должен двигаться дальше. Ведь, несмотря на большие вливания средств, Аль-Наср за время пребывания Криштиану в команде не завоевал ни одного трофея.

Отмечается также, что ФИФА хотела бы видеть Роналду на клубном чемпионате мира в США, который начнется уже 15 июня. Аль-Насра нет среди числа участников и это может стать еще одним фактором, из-за которого португалец может покинуть клуб.

К слову. За время выступлений в Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 103 матча на клубном уровне. В них он забил 91 гол и отдал 19 ассистов.

Напомним, что звездного португальца хочет подписать его бывший клуб. Футболист может быть также заинтересован в возвращении в Европу, чтобы поддерживать форму перед ЧМ-2026 в более конкурентной среде.