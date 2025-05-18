Однако единственное, что не может побороть форвард Аль-Насра это возраст. 40-летний нападающий признался, когда планирует покинуть любимую игру миллионов, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Николу Скиру.

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Сколько будет играть Роналду

Сейчас Криштиану Роналду прекратил переговоры с Аль-Насром о продлении контракта, который завершается в июне этого года. Однако португалец не планирует завершать карьеру.

Легендарный Криштиану стремится играть в футбол. По имеющейся информации Роналду повесит бутсы на гвоздь через два года.

40-летний форвард получил немало предложений от других клубах. В ближайшие дни Роналду примет решение относительно того, где он продолжит карьеру.

К слову. Криштиану Роналду перешел в Аль-Наср в 2022 году. В текущей кампании португальский форвард сыграл в 39 матчах за клуб во всех турнирах, оформив 33 гола и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может вернуться в бывший клуб, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2026 года.