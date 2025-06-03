Криштиану Роналду выбрал новый клуб, где продолжит карьеру. Португалец решил присоединиться к другой команде из Саудовской Аравии, информирует 24 канал со ссылкой на TransferFeed.

Читайте также Путешествие за океан: Роналду получил предложение по неожиданному чемпионату

Роналду останется в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду неофициально простился с Аль-Насром. Однако 40-летний форвард останется в Саудовской Аравии.

"Эль Бичо" решил не продолжать сотрудничество с Аль-Насром, ведь мечтает сыграть на Клубном чемпионате мира. Криштиану Роналду перейдет в другой клуб из Эр-Рияда Аль-Хиляль.

Более того, португалец пригласил Бруна Фернандеша в новый клуб. Хотя ходят слухи, что игрок Манчестер Юнайтед отказался от перехода в Аль-Хиляль.

К слову. В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги. Португалец забил 25 голов в 30 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду определился, когда завершит карьеру. после более чем 20 лет в футболе. Португальцу осталось играть недолго.