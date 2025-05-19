Контракт 40-летнего форварда с саудовским клубом рассчитан до июня 2025 года. Недавно стороны решили приостановить переговоры о новом соглашении по определенным причинам.

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Новый вызов для Криштиану

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на Marca, Криштиану Роналду может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате. В услугах легендарного португальца заинтересован неназванный топ клуб из Бразилии.

Сообщается, что окружение Роналду получило привлекательное предложение с финансовой стороны. Известно, что это не очередное проявление интереса, а серьезная попытка подписания португальского нападающего.

Соглашение о переходе Криштиану Роналду могут поддержать не только инвесторы клуба. Ведь легендарный португалец имеет большой вес в современном футболе.

К слову. Криштиану Роналду в текущем сезоне оформил 33 забитых мяча и 4 голевые передачи в 39 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах.

Ранее сообщали, что стало известно, когда Криштиану Роналду завершит карьеру после более 20 лет в футболе.