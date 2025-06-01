Контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром закінчується 30 червня 2025 року. До цього повідомляли, що сторони домовились про пролонгацію угоди, а згодом мали виступити з офіційним підтвердженням.

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Чого чекає Роналду

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на інсайдера Ніколу Скіру, Кріштіану Роналду не підписав новий контракт з Аль-Насром.

Португальський нападник вивчає декілька нових отриманих пропозицій. Зазначимо, що Роналду цікавляться Аль-Хіляль, Відад, Палмейрас та Спортінг. Тому Кріштіану затягує з продовженням угоди з Аль-Насром.

До слова. У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі за Аль-Наср. На рахунку португальського форварда 35 голів та 4 результативні передачі.

Раніше стало відомо, коли Кріштіану Роналду завершить кар'єру та відправиться на пенсію.