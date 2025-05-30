Натомість Аль-Наср сподівався зберегти 40-річного форварда у команді. Кріштіану Роналду визначився із клубом, де продовжить кар'єру, повідомляє 24 канал.

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Чи залишиться Роналду в Аль-Насрі

За наявною інформацією від журналіста Санті Ауна, Кріштіану Роналду залишиться у Саудівській Аравії. Португалець ухвалив рішення щодо продовження контракту з Аль-Насром.

Також стало відомо, що Роналду підписав усі необіхдні бумаги з "Лицарями Неджда". Згодом сторони офіційно оголосять про підписання нової угоди

Цікаво. Кріштіану Роналду перейшов в Аль-Наср наприкінці 2022 року. За цей час легендарний "Ель Бічо" зіграв у 105 матчах, оформивши 93 забитих м'ячі та 19 гольових передач.

У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі в офіційних турнірах за Аль-Наср. На рахунку португальського форварда 35 голів і 4 асисти.