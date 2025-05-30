"Ель Бічо" вже попрощався з Аль-Насром після останнього матчу у саудівській Про-лізі. Проте "Лицарі Неджда" усіма силами намагаються зберегти у команді феноменального форварда, повідомляє 24 канал.

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Аль-Наср не хоче розлучатись з Роналду

Чинна угода 40-річного Кріштіану Роналду з Аль-Насром закінчується в червні цього року. Португалець немає намірів залишатись у саудівському клубі через невтішні результати команди.

"Лицарі Неджда" сподіваються, що Роналду продовжить контракт з клубом. Про це розповів спортивний директор Аль-Насра Фернандо Єрро.

Кріштіану відкрив наш футбол усьому світу. Його приїзд – це справжній прорив для ліги. Завдяки йому до Саудівської Аравії почали приїжджати зіркові гравці, він відкрив усі двері,

– сказав Єрро для Marca.

Фернадо Єрро наголосив, що Кріштіану Роналду наразі перебуває у розташуванні збірної Португалії. Зі слів спортивного директора, сторони досі ведуть перемовини щодо нового контракту.

Уся країна потужно тисне, щоб Кріш залишився – і це може зіграти ключову роль,

– додав спортивний директор.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах. За цей час легендарний португалець відзначився 35 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.