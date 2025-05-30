"Эль Бичо" уже попрощался с Аль-Насром после последнего матча в саудовской Про-лиге. Однако "Рыцари Неджда" всеми силами пытаются сохранить в команде феноменального форварда, сообщает 24 канал.

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Аль-Наср не хочет расставаться с Роналду

Действующее соглашение 40-летнего Криштиану Роналду с Аль-Насром заканчивается в июне этого года. Португалец не намерен оставаться в саудовском клубе из-за неутешительных результатов команды.

"Рыцари Неджда" надеются, что Роналду продолжит контракт с клубом. Об этом рассказал спортивный директор Аль-Насра Фернандо Ерро.

Криштиану открыл наш футбол всему миру. Его приезд – это настоящий прорыв для лиги. Благодаря ему в Саудовскую Аравию начали приезжать звездные игроки, он открыл все двери,

– сказал Йерро для Marca.

Фернадо Ерро отметил, что Криштиану Роналду сейчас находится в расположении сборной Португалии. По словам спортивного директора, стороны до сих пор ведут переговоры о новом контракте.

Вся страна мощно давит, чтобы Криш остался – и это может сыграть ключевую роль,

– добавил спортивный директор.

Напомним, что в сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду сыграл в 41 матче за Аль-Наср во всех турнирах. За это время легендарный португалец отметился 35 забитыми мячами и 4 результативными передачами.