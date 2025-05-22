Сам Криштиану стремится поддерживать форму перед чемпионатом мира, который состоится в 2026 году. Роналду также намерен сыграть на клубном Мундиале 2025, но для этого нужно покинуть Аль-Наср, который не будет участвовать в турнире.

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Куда может уйти Роналду

Легендарный португалец может оказаться в довольно экзотическом и новом для себя чемпионате.

Марокканский Видад планирует пригласить Роналду для создания имиджа перед КЧМ-2025, где будет выступать клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетное испанское издание Marca.

У Криштиану Роналду сложилась сложная ситуация в Аль-Насри. Португалец не попадал в заявку несколько матчей подряд и приостановил переговоры с клубом о новом контракте, ведь действующее соглашение истекает летом 2025 года.

Интересно, что в свое время за Видад играл бывший защитник Динамо Киев Бадр эль Каддури. Марокканский футболист выступал за местный клуб с 2000 по 2002 годы.

К слову. Криштиану Роналду в текущем сезоне сыграл в 40 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах. На счету португальца 34 забитых мяча и 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может стать совладельцем клуба из Испании, против которого в свое время играл легендарный португалец.