Господарі здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:2. У складі гостей один із голів забив Кріштіану Роналду.

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Готовий до нового етапу в кар'єрі

Завдяки цьому забитому м'ячу зірковий португалець закріпив лідерство в гонці бомбардирів місцевого чемпіонату та другий сезон поспіль забрав цю індивідуальну нагороду. Після завершення гри легендарний нападник у своєму інстаграмі натякнув, що скоро залишить клуб, але не збирається вішати бутси на цвях, інформує 24 Канал.

Ця глава закінчена. Історія? Все ще пишеться. Вдячний всім,

– написав Роналду.

Зазначимо, що контракт Кріштіану з Аль-Насром закінчується 30 червня. Раніше була інформація, що сторони призупинили перемовини щодо продовження співпраці через незадоволення керівництва клубу поведінкою португальця.

Довідка. Роналду виступав за "лицарів Неджда" з січня 2023 року. За цей час він забив на клубному рівні 99 голів, але так і не здобув жодного трофея.

Нагадаємо, що вже в середині червня розпочнеться клубний чемпіонат світу. Ходить чимало чуток, що португалець може підписати з кимось короткостроковий контракт, щоб узяти в ньому участь.