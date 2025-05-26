У мережі постійно з'являється нова інформація стосовно наступного клубу Кевіна де Брюйне. Легенда Манчестер Сіті схоже, що залишиться у Європі, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Де Брюйне гратиме в Італії

Головним претендентом на Кевіна де Брюйне є італійський Наполі. Бельгійський півзахисник схиляється до переїзду в Неаполь, де грає добре знайомий йому партнер по збірній Ромелу Лукаку.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс підігрів інтерес до переходу Кевіна де Брюйне. Спортивний функціонер заявив, що бельгієць вже придбав собі віллу в Неаполі.

Я знаю, що він (Де Брюйне – 24 канал) вже купив чудову віллу (у Неаполі – 24 канал). Сьогодні вранці я говорив з ним, його дружиною та сином по відеозв'язку. Це вже офіційно? Ні, поки що не можемо цього підтвердити – офіційна інформація з’явиться лише після підписання всіх документів. Але ми серйозно налаштовані,

– сказав Де Лаурентіс.

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне виступав у складі Манчестер Сіті з 2015 року. За цей час бельгійський півзахисник здобув 16 трофеїв. Найголовніший з них це омріяний кубок Ліги чемпіонів.

У останньому турі АПЛ 2024/2025 Кевін де Брюйне відзначився курйозним фейлом у матчі проти "Борнмута" на "Етіхаді".