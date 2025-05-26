В сети постоянно появляется новая информация относительно следующего клуба Кевина де Брюйне. Легенда Манчестер Сити похоже, что останется в Европе, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Де Брюйне будет играть в Италии

Главным претендентом на Кевина де Брюйне является итальянский Наполи. Бельгийский полузащитник склоняется к переезду в Неаполь, где играет хорошо знакомый ему партнер по сборной Ромелу Лукаку.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис подогрел интерес к переходу Кевина де Брюйне. Спортивный функционер заявил, что бельгиец уже приобрел себе виллу в Неаполе.

Я знаю, что он (Де Брюйне – 24 канал) уже купил замечательную виллу (в Неаполе – 24 канал). Сегодня утром я говорил с ним, его женой и сыном по видеосвязи. Это уже официально? Нет, пока не можем этого подтвердить – официальная информация появится только после подписания всех документов. Но мы серьезно настроены,

– сказал Де Лаурентис.

Напомним, что Кевин де Брюйне выступал в составе Манчестер Сити с 2015 года. За это время бельгийский полузащитник добыл 16 трофеев. Самый главный из них это заветный кубок Лиги чемпионов.

В последнем туре АПЛ 2024/2025 Кевин де Брюйне отметился курьезным фейлом в матче против "Борнмута" на "Этихаде".