Этот матч стал последним для Кевина Де Брюйне в составе МанСити на домашнем стадионе "Этихад". После завершения сезона 2024/2025 бельгийский полузащитник покинет "горожан", сообщает 24 канал.

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Эпический промах

Кевин Де Брюйне начал матч против Борнмута в стартовом составе. На 25-й минуте игры бельгийский полузащитник получил роскошный шанс, чтобы отличиться голом и красиво попрощаться с болельщиками.

Однако фортуна как оказалось была не на стороне Де Брюйне. Кевин не смог замкнуть прострел от партнера в пустые ворота, попав в перекладину.

Де Брюйне попал в перекладину: смотрите видео

Несмотря на промах Кевина Де Брюйне Манчестер Сити все же сумел переиграть Борнмут со счетом 3:1. В составе хозяев поля отличились Омар Мармуш, Бенарду Силва и Нико Гонсалес.

Ранее сообщали, что Кевин Де Брюйне планирует перебраться в Италию после ухода из Манчестер Сити.