Слухи связывают звездного хавбека с заокеанской МЛС. Однако 33-летний полузащитник хочет останется в Европе, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Сашу Тавольери.

Читайте также Я остановлюсь, – Гвардиола заговорил о завершении карьеры

Потенциальный переход Де Брюйне

По данным источника, Кевин де Брюйне склоняется к переходу в итальянский высший дивизион. Будущим клубом звезды бельгийского футбола может стать Наполи, который имеет хорошие шансы выиграть Серию А.

На выбор команды повлияли партнеры Де Брюйне по сборной Бельгии, а именно Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс. Неаполитанцы уже на этой неделе могут сделать официальное предложение по переходу Кевина.

К слову. Контракт Кевина де Брюйне с Манчестер Сити заканчивается в июне 2025 года. Ранее сообщали, что Ливерпуль интересовался полузащитником "горожан".

Напомним, что в текущем сезоне Кевин де Брюйне сыграл в 36 матчах за МанСити в официальных турнирах. На счету бельгийского хавбека шесть голов и восемь ассистов.