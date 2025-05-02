Пеп Гвардиола признал собственные ошибки в управлении командой. Испанский специалист высказался о своем будущем в футболе, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Что сказал Гвардиола

Пеп Гвардиола заявил, что в тренерской карьере всегда бывают плохие и хорошие моменты. По словам наставника МанСити, важно, чтобы хорошие эпизоды помнились дольше.

Испанский специалист высказался касаемо текущей кампании. Гвардиола заявил, что этот сезон стал важным для всех в приобретении опыта, но нет конкретной причины, почему его команда так провалилась.

Пеп Гвардиола поделился мыслями о том, что будет делать после того, как покинет МанСити.

Я уверен в том, что после завершения контракта с Манчестер Сити я остановлюсь. Не знаю, уйду ли на пенсию, но сделаю перерыв. Мы все любим побеждать и наслаждаться работой. Я думаю, что фанаты Барселоны, Баварии и Манчестер Сити наслаждались игрой моих команд,

– сказал Гвардиола.

Напомним, что Пеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в далеком 2016 году. Во главе "горожан" испанский тренер выиграл большое количество трофеев, в частности желанную Лигу чемпионов.

В текущей компании Манчестер Сити сохраняет шансы на получение трофея. "Горожане" сыграют в финале Кубка Англии против Кристал Пэлас – 17 мая.