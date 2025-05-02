Полузащитник Манчестер Сити Родри провел ударный прошлый год. Испанец стал чемпионом Англии и выиграл Евро-2024, после чего стал победителем "Золотого мяча".

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Камбэк после операции

Впрочем, текущий сезон футболист почти весь пропустил, в сентябре испанец разорвал крестообразные связки. Родри перенес операцию, но теперь готов вернуться на поле.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на City Chief, Родри уже тренируется с командой. Есть высокая вероятность, что хавбек сыграет несколько матчей за Манчестер Сити в конце этого сезона.

В текущем сезоне хавбек отыграл всего три матча. Его травма сильно подкосила МанСити, ведь до конца сентября прошлого года манкунианцы лидировали в АПЛ.

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Впрочем, после этого команда Гвардиолы окончательно выпала из чемпионской гонки и сейчас только борется за попадание в Лигу чемпионов. За четыре тура до финиша сезона Сити занимает четвертое место в АПЛ.