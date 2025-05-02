Півзахисник Манчестер Сіті Родрі провів ударний минулий рік. Іспанець став чемпіоном Англії та виграв Євро-2024, після чого став переможцем "Золотого м'яча".

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Камбек після операції

Втім поточний сезон футболіст майже весь пропустив, у вересні іспанець розірвав хрестоподібні зв'язки. Родрі переніс операцію, але тепер готовий повернутися на поле.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на City Chief, Родрі вже тренується з командою. Є висока ймовірність, що хавбек зіграє кілька матчів за Манчестер Сіті наприкінці цього сезону.

У поточному сезоні хавбек відіграв всього три матчі. Його травма сильно підкосила МанСіті, адже до кінця вересня минулого року манкуніанці лідирували в АПЛ.

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Втім після цього команда Гвардіоли остаточно випала з чемпіонської гонки та наразі лише бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів. За чотири тури до фінішу сезону Сіті посідає четверте місце в АПЛ.