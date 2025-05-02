Нинішня команда українця лондонський Арсенал проводить доволі успішний сезон-2024/2025, виступаючи на декількох фронтах. Щоправда, глобального внеску Олександра Зінченка у високі результати "канонірів" у цьому сезоні немає.

До теми Арсенал виставив цінник на Зінченка: у підписанні українця зацікавлений європейський гранд

24 Канал розповідає про переїзд українця в англійський футбол, трансфер Олександра Зінченка в Арсенал, його феєрію, непростий поточний сезон та інтерес збоку інших європейських клубів.

Переїзд Зінченка у Велику Британію

Вперше в англійському футболі український легіонер опинився ще у 2016-му році, коли тоді ще молодий Зінченко цікавив гранд Манчестер Сіті, з яким у підсумку й підписав контракт. Однак одразу закріпитись у складі "містян" не зумів та поїхав в оренду у нідерландський ПСВ.



Зінченко у МанСіті / Фото Getty Images

Влітку 2017-го Зіна повернувся в англійський гранд та більше не мандрував орендами. У футболці МанСіті Олександр провів 128 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 12 асистів. Разом із "містянами" чотири рази ставав чемпіоном Англії та завоював ще 7 інших внутрішніх трофеїв.

Проміняв МанСіті на Арсенал

Влітку 2022-го року дороги Зінченка та Манчестер Сіті розійшлись. Український футболіст тепло попрощався зі Пепом Гвардіолою, командою та уболівальниками "містян" та вирушив до дощового Лондона.

22 липня 2022-го року Зінченко офіційно став футболістом лондонського Арсенала, уклавши 4-річну угоду із "канонірами". Головний тренер Арсенал Мікель Артета був добре знайомий Зінченку ще за часів роботи у МанСіті.



Зінченко – мотиватор в Арсеналі / Фото Getty Images

Майже одразу Зінченко став "своїм" у лондонському колективі. Олександр не лише знайшов справжніх друзів у новій для себе команді, а й закохав місцевих уболівальників. Українець не лише отримував стабільний ігровий час від Артети, а ще й приємно вражав своєю мотивованістю на переможний результат у кожному поєдинку. Зінченко став не лише футболістом Арсенала, а й мотиватором команди на футбольному полі. Чимало емоцій Зіни потрапляли в об'єктиви камер після пропущених голів, коли Олександр брав на себе обов'язки, підбадьорюючи партнерів після невдач.

Результативний дебют у Лондоні та довіра Артети

Дебют Зінченка в Арсеналі припав на стартовий тур АПЛ-2022/2023 проти Крістал Пелес. Олександр отримав місце у стартовому складі "канонірів" та вже на 20-й хвилині гри відкрив лік результативних дій у футболці нової команди. Українець асистував на Габріеля Мартінеллі, який відкрив рахунок у матчі. Сам Зінченко провів на полі 83 хвилини, а лондонці здобули виїзну перемогу з рахунком 0:2.



Артета повністю довіряв Зінченку / Фото Getty Images

Далі у кар'єрі українського гравця був непростий період. Зіну підкосила травма коліна та гомілкової кістки, через які він пропустив 11 ігор Арсенала (4 із яких у Лізі чемпіонів). Навіть ці травми не змусили Артету зневіритись у таланті та перспективі ексфутболіста МанСіті. Після повернення Зіна продовжив отримувати стабільну ігрову практику та бути одним із лідерів Арсенала на полі.

Свій перший та єдиний м'яч у дебютному сезоні за Арсенал Олександр забив у 24-му турі АПЛ у ворота Астон Вілли. На 61-й хвилині Зінченко повернув "канонірів" у гру за рахунку 2:1 на користь суперника. У підсумку цей гол став переломним для гостей, які ще двічі відзначались м'ячами та закінчили поєдинок на свою користь – 2:4.

Другий асист Зіни у сезоні-2022/2023 відбувся у домашньому перенесеному поєдинку 7-го туру англійської першості проти Евертона. Зінченко віддав гольову передачу на Букайо Сака, який на 40-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Загалом підопічні Артети розгромили вдома "ірисок" 4:0, а Олександр відіграв 82 хвилини та був тактично змінений на Кірана Тірні.

До слова. У своєму першому сезоні-2022/2023 в Арсеналі провів 33 матчів, у яких відзначився голом та 2 гольовими передачами.

Перша частина сезону-2023/2024 була кращою для Зінченка в усіх показниках.

Із лютого по березень 2024-го року український футболіст перебував у лазареті Арсенала. Цей момент став ключовим для Зінченка. Після цього ушкодження Олександр почав втрачати довіру тренерського штабу та все рідше з'являвся на футбольному полі. Українець не отримав жодного повного матчу, переважно виходячи на заміну або взагалі спостерігав за іграми із лави запасних.

Довідка. У минулому сезоні-2023/2024 Зінченко взяв участь у 35-ти іграх лондонського клубу, продемонструвавши ідентичну статистику – гол та два асисти.

Останній сезон Зіни в Арсеналі?

У поточному сезоні-2024/2025 Зінченко вже взяв участь у 20-ти матчах "канонірів", у яких відзначився голом та результативною передачею. Якраз поки що цей єдиний м'яч у цьому сезоні українець забив у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у ворота свого колишнього клубу ПСВ (2:2).

Відео голу Зінченка у Лізі чемпіонів-2024/2025

Олександра почали переслідувати травми, через які він втратив ігровий тонус та стабільну практику. Через різного характеру ушкодження Зіна пропустив вже 12 матчів та ще у 21-й грі потрапляв у заяву, але не виходив на футбольне поле.

Важливо! Сумарно поки що Зінченко провів за арсенал 88 ігор (3 м'ячі та 5 асистів).

Натомість Мікель Артета почав більше використовувати на позиції лівого захисника Кірана Тірні, який влітку 2025-го переходить вільним агентом у шотландський Селтік, або юного 18-річного Майлза Льюїса-Скеллі. Останній у поточному сезоні вже провів в усіх турнірах за Арсенал 37 матчів (гол та 3 асисти).

Такий спад у кар'єрі Зінченка змушує ЗМІ анонсувати зміну клубної прописки для Олександра. Подібні чутки з'являються попри те, що в українського легіонера є чинний контракт із Арсеналом до 30 червня 2026 року.

Куди доля може занести Зінченка?

У європейській пресі приписують інтерес до Зінченка одразу від декількох футбольних грандів. Серед яких мова йде про Баварію. Начебто мюнхенський клуб вбачає в Олександру найкращий варіант на заміну Альфонсо Девіса, який може незабаром покинути німецький гранд.

Хто грає у Баварії на позиції лівого оборонця? Альфонсо Девіс і Рафаель Геррейро. Обидва – травмовані.

Окрім Баварії, за лідером збірної України стежить й найбагатший клуб світу англійський Ньюкасл. "Сороки" хочуть підсилити позицію захисника лівого флангу. Такі інтереси до Зінченка були ще навесні минулого року. Тоді повідомлялось, що Арсенал готовий відпустити українця за 45 мільйонів євро. Однак навряд таку солідну суму хтось захоче заплатити за українського захисника.

Ліві захисники Ньюкасла: Льюїс Голл, Метт Таргетт та Джамал Льюїс. Перший до кінця травня 2025-го перебуває у лазареті команди.



Зінченко може покинути Арсенал / Фото Getty Images

Вже наприкінці січня цього року Sky Sport Germany повідомляло про зацікавленість до Зіни зі сторони мадридського Атлетіко. "Матрацники" були готові викласти за Олександра 20 мільйонів євро плюс бонуси. Був інсайд, що мадридський гранд розглядав можливість оренди українця із можливим правом обов'язкового викупу.

Захисники Атлетіко на лівому фланзі: Рейнілду Мандава та Хаві Галан.

У лютому також була інформація, що Зінченко входить у трансферний список французького Марселя.

Ліві оборонці Марселя – Кентен Мерлен і Уліссес Гарсія.

Також за Зінченка продовжує боротися дортмундська Боруссія, яка найдовше із усіх веде перемовини з Арсеналом. Однак сторони ніяк не можуть зійтись на фінансовій частині ймовірного трансферу. "Джмелі" не готові заплатити ту суму, яку вимагають "каноніри".

Захисники Боруссії Дортмунд (лівий фланг) – Рамі Бенсебаїні, Даніель Свенссон і Альмугера Кабар. Свенссон перебуває в оренді із Нордшелланда із Данії.

На початку квітня 2025-го року з'явився цінник, який Арсенал повішав на Зінченка. Мова йде про 17 мільйонів фунтів стерлінгів. Таку ціну називало видання EstoesAtleti. Цікаво, що така вартість не відлякала Атлетіко, яке не вийшло із боротьби за універсального футболіста, який може зіграти, як на флангах оборони, так і в центрі поля.

Зверніть увагу! Портал Transfermarkt оцінює вартість Зінченка у 22 мільйони євро. Із грудня 2023-го ціна на українського футболіста почала спадати. Максимально Олександр вартував 42 мільйони євро. А тепер його вартість майже вдвічі менша.

Востаннє Зінченко виходив на поле у футболці Арсенала 20 квітня 2025 року, коли "каноніри" розгромили на виїзді Іпсвіч 4:0. Олександр вийшов у старті та відзначився асистом у четвертому голі лондонців на Ітана Нванері.

Наразі можна лише здогадуватись, чи відбудеться трансфер Зінченка у літнє трансферне вікно. Можливо, Артета змінить свою думку та дозволить українцю дограти свій контракт у червоній частині Лондона.