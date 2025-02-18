28-річний захисник може перебратись у відомий французький клуб. Наразі команду очолює колишній тренер Шахтаря Роберто де Дзербі, повідомляє 24 канал із посиланням на OM COMMUNITY.

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Кого зацікавив Зінченко

Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів Олімпіка Марселя. "Фокейці" уважно стежать за ситуацією з українським гравцем, яка склалась навколо нього в Арсеналі.

Лідер збірної України все менше з'являється у складі "канонірів" та іноді навіть не з'являється на полі з лави запасних. "Олімпійці" планують цим скористатись та підписати Зінченка влітку цього року.

У трансфері Олександра Зінченка зацікавлений особисто Роберто де Дзербі. Проте український захисник перейде в Олімпік Марсель, якщо команда кваліфікується за підсумками сезону у Лігу чемпіонів.

Наразі "фокейці" посідають другу сходину у турнірній таблиці Ліги 1. "Олімпійці" мають у своєму активі 46 пунктів після 22 зіграних матчів у чемпіонаті Франції.

До слова. Олександром Зінченком взимку цікавились такі клуби, як Боруссія Дортмунд та Атлетіко Мадрид. Проте рішучих дій щодо переходу українця не відбулось.

Зазначимо, що контракт Олександра Зінченка розрахований до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість лідера збірної України оцінюється у 30 мільйонів євро.

У поточній кампанії Олександр Зінченко зіграв за Арсенал лише у 13 матчах. За цей час український захисник не відзначався результативними діями.