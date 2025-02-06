Ньюкасл – Арсенал 2:0

Голи: Мерфі, 19, Гордон, 52.

Цього тижня в Англії проходять матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги. На середу, 5 лютого, був винесений бій між Ньюкаслом та Арсеналом, повідомляє 24 Канал.

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Без шансів для "канонірів"

Перший матч закінчився доволі сенсаційно. На початку січня Ньюкасл впевнено переграв "канонірів" на їх полі з рахунком 2:0. Тож для виходу у фінал підопічним Артети необхідно було робити камбек на "Сент-Джеймс Парк".

Обидва тренери виставили свої найсильніші склади, тому Олександр Зінченко знову опинився на лаві запасних. Арсенал більше володів м'ячем, однак господарі не дали лондонцям ані шансу на камбек.

Підопічні Едді Гау краще реалізували свої моменти та повторно виграли з рахунком 2:0. В середині першого тайму Мерфі вдало зіграв на добиванні після влучання Ісака у стійку.

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А після перерви Арсенал підвів Рая, подарувавши м'яч Ньюкаслу біля своїх воріт. Гордон без проблем забив та встановив фінальний рахунок. Зінченко на полі так і не з'явився.

Тож Ньюкасл вдруге за останні три роки і втретє за свою історію виходить у фінал Кубка ліги, який раніше "сорокам" не підкорювався. Суперником підопічних Гау у фіналі буде Тоттенхем або Ліверпуль. Вирішальний матч пройде 16 березня на лондонському "Вемблі".