Зимове трансферне вікно у футболі добігло кінця. Чимало українських гравців змінили футбольні клуби, серед яких Данило Сікан, Георгій Бущан, Максим Таловєров, Назарій Русин, Олександр Зубков та інші.

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Не доїхав до Німеччини

Також міг опинитися у новій команді й Олександр Зінченко. Українець перестав бути гравцем основи в Арсеналі та взагалі отримує мінімум ігрового часу навіть з заміни.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic, перед дедлайном трансферного вікна Арсенал отримав пропозицію по Зінченку від дортмундської Боруссії. Німці хотіли орендувати 28-річного гравця до кінця сезону.

Втім ці умови не влаштували Арсенал. Лондонці готові були погодитись лише на повноцінний трансфер або ж оренду із обов'язковим викупом влітку. Тому Боруссія і відмовилась від трансферу.

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Нагадаємо, що контракт Зінченка із Арсеналом чинний до 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро. Олександр доєднався до "канонірів" у 2022 році і за цей час оформив два голи та 4 асисти у 81 матчі.