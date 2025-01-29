Колишній форвард лондонського клубу Алан Сміт вважає, що настав час "канонірам" розпрощатися з українським футболістом. Англієць висловив таку думку, обговорюючи трансферну політику Арсенала, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tribal Football.

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Кошти для трансферу зіркового бомбардира

Він заявив, що керівництву "гармашів" варто продати двох футболістів, щоб підписати висококласного форварда. Окрім Олександра Зінченка, легенда Арсенала також вважає, що варто провести трансфер на вихід Габріеля Жезуса:

Габріель Жезус знову отримав травму після періоду, коли він забив кілька голів. Арсеналу, ймовірно, потрібно його продати, щоб звільнити гроші на покупку. Й Артеті треба вирішити, кого він може виставити за двері, щоб отримати більше грошей. Зінченко останнім часом не грає. Це двоє хлопців із Манчестер Сіті. Коли "містяни" дозволяють конкуренту в боротьбі за титул підписати пару своїх гравців, виникає питання: "Чому вони це дозволяють?". Ми, мабуть, побачили причину за останні два роки.

Алан Сміт зазначив, що кошти з продажу цих гравців Арсенал має використати на придбання бомбардира. Найкращим варіантом для "канонірів" він назвав нападника Ньюкасла Александра Ісака.

"Ісак, ймовірно, буде ціллю номер один, оскільки він домігся успіху в АПЛ. У нього не буде періоду адаптації для того, щоб звикнути до чемпіонату. Він також перебуває в хорошому віці – близько 25 років. Він показав у першому матчі півфіналу Кубка ліги, яким є чудовим гравцем.

Я думаю, нам потрібно запросити якогось хорошого в технічному плані нападника, який зможе вписатися в стиль Арсенала та, звісно, який буде забивати голи", – сказав Сміт.

Довідка. Алан Сміт виступав за Арсенал з 1987 по 1995 рік. Він провів за "канонірів" 340 матчів, здобувши за цей період шість трофеїв.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 13 поєдинків на клубному рівні, але сумарно лише 408 хвилин. Наразі найбільш ймовірним варіантом продовження кар'єри для нього вважається перехід в Атлетіко або Боруссію Дортмунд.