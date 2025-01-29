Бывший форвард лондонского клуба Алан Смит считает, что пришло время "канонирам" распрощаться с украинским футболистом. Англичанин высказал такое мнение, обсуждая трансферную политику Арсенала, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribal Football.

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Средства для трансфера звездного бомбардира

Он заявил, что руководству "пушкарей" стоит продать двух футболистов, чтобы подписать высококлассного форварда. Кроме Александра Зинченка, легенда Арсенала также считает, что стоит провести трансфер на выход Габриэля Жезуса:

Габриэль Жезус снова получил травму после периода, когда он забил несколько голов. Арсеналу, вероятно, нужно его продать, чтобы освободить деньги на покупку. И Артете надо решить, кого он может выставить за дверь, чтобы получить больше денег. Зинченко в последнее время не играет. Это двое ребят из Манчестер Сити. Когда "горожане" позволяют конкуренту в борьбе за титул подписать пару своих игроков, возникает вопрос: "Почему они это позволяют?". Мы, видимо, увидели причину за последние два года.

Алан Смит отметил, что средства с продажи этих игроков Арсенал должен использовать на приобретение бомбардира. Лучшим вариантом для "канониров" он назвал нападающего Ньюкасла Александра Исака.

"Исак, вероятно, будет целью номер один, поскольку он добился успеха в АПЛ. У него не будет периода адаптации для того, чтобы привыкнуть к чемпионату. Он также находится в хорошем возрасте – около 25 лет. Он показал в первом матче полуфинала Кубка лиги, каким является замечательным игроком.

Я думаю, нам нужно пригласить какого-то хорошего в техническом плане нападающего, который сможет вписаться в стиль Арсенала и, конечно, который будет забивать голы", – сказал Смит.

Справка. Алан Смит выступал за Арсенал с 1987 по 1995 год. Он провел за "канониров" 340 матчей, завоевав за этот период шесть трофеев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 13 поединков на клубном уровне, но суммарно лишь 408 минут. Сейчас наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для него считается переход в Атлетико или Боруссию Дортмунд.