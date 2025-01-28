За свою игру в рамке ворот вратарь Реала получил похвалу. Известный испанский скаут Маноло Ромеро высоко оценил мастерство 25-летнего игрока "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на elBar.

Читайте также Карьера в Реале под угрозой: президент клуба решил выставить Андрея Лунина на трансфер

Отличие для Лунина

Маноло Ромеро прокомментировал игру Андрея Лунина в мадридском Реале. Испанский аналитик отметил квалификацию голкипера сборной Украины.

Скаут сравнил украинского вратаря с его визави из Барселоны. Ромеро считает, что Лунин лучше, чем резервные голкиперы каталонцев Войцех Щенсны и Иньяки Пенья.

Лунин находится на высшем уровне, чем Щенси и Пенья,

– считает Ромеро.

Отметим, что Андрей Лунин в текущей кампании сыграл за Реал в семи матчах. Украинский голкипер пропустил десять голов и имеет в своем активе три клиншита.

К слову. Андрей Лунин стал первым голкипером Реала, который смог отдать ассист в 21 веке. Это достижение покорилось украинскому голкиперу в игре против Осасуны в рамках 13-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025.

Напомним, что 29 января, Реал на выезде сыграет против Бреста в восьмом туре Лиги чемпионов-2024/2025. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.