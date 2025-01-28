За свою гру у рамці воріт воротар Реала отримав похвалу. Відомий іспанський скаут Маноло Ромеро високо оцінив майстерність 25-річного гравця "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на elBar.

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Відзнака для Луніна

Маноло Ромеро прокоментував гру Андрія Луніна у мадридському Реалі. Іспанський аналітик відзначив кваліфікацію голкіпера збірної України.

Скаут порівняв українського воротаря з його візаві із Барселони. Ромеро вважає, що Лунін краще, ніж резервні голкіпери каталонців Войцех Щенсни та Іньякі Пенья.

Лунін перебуває на вищому рівні, ніж Щенси та Пенья,

– вважає Ромеро.

Зазначимо, що Андрій Лунін у поточній кампанії зіграв за Реал у семи матчах. Український голкіпер пропустив десять голів та має у своєму активі три кліншити.

До слова. Андрій Лунін став першим голкіпером Реала, який зміг віддати асист у 21 столітті. Це досягнення підкорилось українському голкіперу у грі проти Осасуни в межах 13-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025.

Нагадаємо, що 29 січня, Реал на виїзді зіграє проти Бреста у восьмому турі Ліги чемпіонів-2024/2025. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.