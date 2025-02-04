Зимнее трансферное окно в футболе подошло к концу. Немало украинских игроков сменили футбольные клубы, среди которых Даниил Сикан, Георгий Бущан, Максим Таловеров, Назарий Русин, Александр Зубков и другие.

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Не доехал до Германии

Также мог оказаться в новой команде и Александр Зинченко. Украинец перестал быть игроком основы в Арсенале и вообще получает минимум игрового времени даже с замены.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic, перед дэдлайном трансферного окна Арсенал получил предложение по Зинченко от дортмундской Боруссии. Немцы хотели арендовать 28-летнего игрока до конца сезона.

Впрочем, эти условия не устроили Арсенал. Лондонцы готовы были согласиться только на полноценный трансфер или аренду с обязательным выкупом летом. Поэтому Боруссия и отказалась от трансфера.

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Напомним, что контракт Зинченко с Арсеналом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 30 миллионов евро. Александр присоединился к "канонирам" в 2022 году и за это время оформил два гола и 4 ассиста в 81 матче.