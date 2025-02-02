Арсенал – Манчестер Сити 5:1

Голы: Эдегор, 2, Парти, 57, Льюис-Скелли, 63, Гаверц, 76, Нванери, 90+3 – Холанд, 55

В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата АПЛ Арсенал – Манчестер Сити. Защитник "канониров" Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных, пишет 24 Канал.

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Арсенал на кураже обыграл Манчестер Сити

Хозяева поля без разведки начали поединок. Уже на 2-й минуте Эдегор воспользовался пасом Гаверца и заставил Ортегу доставать мяч из сетки ворот. До перерыва счет во встрече не изменился.

После возобновления игры подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались. Экс-содноклубник Цыганкова по Жироне Савиньо сделал прострел в штрафную площадь, который ударом головой замкнул Холанд.

"Канониры" быстро вышли вперед. Ганский опорник Арсенала Парти воспользовался ошибкой соперника и из пределов штрафной площади отправил его в ворота.

Озадаченный чемпион Англии ничего не смог противопоставить команде Артеты. Льюис-Скелли, Гаверц и Нванери довели счет до разгромного. В итоге матч завершился победой Арсенала – 5:1.

Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Сити

Александр Зинченко так и просидел весь матч на скамейке запасных, наблюдая за феерией партнеров по команде.