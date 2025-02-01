Борнмут – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 30 (П), 75

В субботу, 1 февраля, Борнмут в домашнем матче принимал Ливерпуль в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась уверенной победой "мерсисайдцев", сообщает 24 канал.

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Борнмут навязал борьбу

Ливерпуль подходил к матчу против Борнмута в статусе фаворита. "Мерсисайдцы" уверенно лидируют в турнирной таблице элитного дивизиона Англии.

Однако "вишни" не простой коллектив, ведь они победили в этом сезоне многих грандов английского футбола. Борнмут навязал борьбу "скаузерам" в первом тайме.

Подопечные Андони Ираолы не хотели отбывать номер в защите, а также проводили свои атаки и создавали опасность у ворот Алисона Бекера. Однако Ливерпуль смог найти лазейку и забить гол в ворота "вишен".

На 27-й минуте матча "мерсисайдцы" заработали пенальти. Мохаммед Салах уверенно исполнил 11-метровый удар и переиграл Кепу Аррисабалагу – 1:0.

Через некоторое время Борнмут смог отыграться благодаря усилиям Дэвида Брукса. Однако главный рефери матча отменил гол из-за офсайда у Милоша Керкеса. В итоге первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу Ливерпуля.

Салах продолжает зажигать в АПЛ

Во втором тайме интенсивность матча не изменилась. Ливерпуль продолжал атаковать владения Кепы Аррисабалаги, а Борнмут пытался ловить "мерсисайдцев" на контратаках.

70-й минуте Борнмут получил шанс сравнять счет. Однако Джастин Клюйверт с близкого расстояния не смог поразить ворота Ливерпуля.

За 5 минут "мерсисайдцы" удвоили преимущество в поединке с "вишнями". Мохаммед Салах отметился вторым голом в матче.

Борнмут не оставил надежду отыграться в матче с Ливерпулем. "Вишни" создавали моменты, но подвело индивидуальное мастерство.

В результате игра закончилась со счетом 2:0 в пользу "мерсисайдцев". Борнмут не смог продлить серию без поражений в Английской Премьер-лиге до 12 матчей