Илья Забарный хорошо спрогрессировал под руководством Андони Ираолы. Лидер сборной Украины заинтересовал немало европейских грандов и может сменить клубную прописку, сообщает 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

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Кого заинтересовал Забарный

Украинский защитник стал одним из ключевых игроков Борнмута. 22-летний центральный защитник вместе со своим партнером Дин Хейсеном стали настоящим ночным кошмаром для нападающих Английской Премьер-лиги.

Уверенная игра и лидерские качества Ильи Забарного заинтересовали итальянские гранды. Наполи и Ювентус начали следить за лидером сборной Украины. Клубы планируют осуществить трансфер летом 2025 года.

К слову. Контракт Ильи Забарного с Борнмутом рассчитан до 2029 года. "Вишни" планируют получить за украинского центрбека не менее 40 миллионов евро.

Ранее Ильей Забарным также интересовался Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси и Реал. Также ПСЖ намеревался подписать украинского защитника, но он отказался из-за наличия россиянина Матвея Сафонова в составе парижан.

В текущей кампании Илья Забарный сыграл в 24 матчах за Борнмут в официальных турнирах. Результативными действиями центральный защитник "вишен" отметиться не успел.