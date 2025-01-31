Ілля Забарний добре спрогресував під керівництвом Андоні Іраоли. Лідер збірної України зацікав чимало європейських грандів та може змінити клубну прописку, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

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Кого зацікавив Забарний

Український захисник став одним із ключових гравців Борнмута. 22-річний центральний оборонець разом зі своїм партнером Дін Хейсеном стали справжнім нічним кошмаром для нападників Англійської Прем'єр-ліги.

Впевнена гра та лідерські якості Іллі Забарного зацікавили італійські гранди. Наполі та Ювентус почали стежити за лідером збірної України. Клуби планують здійснити трансфер влітку 2025 року.

До слова. Контракт Іллі Забарного з Борнмутом розрахований до 2029 року. "Вишні" планують отримати за українського центрбека не менше 40 мільйонів євро.

Раніше Іллею Забарним також цікавився Тоттенхем, Манчестер Сіті, Челсі та Реал. Також ПСЖ мав наміри підписати українського захисника, але він відмовився через наявність росіянина Матвєя Сафонова у складі парижан.

У поточній кампанії Ілля Забарний зіграв у 24 матчах за Борнмут в офіційних турнірах. Результативними діями центральний оборонець "вишень" відзначитись не встиг.