Колишній гравець збірної Англії поділився думками щодо Іллі Забарного та Діна Хюйсена. Експерт оцінив дії дуета захисників у грі проти Ноттінгем Форест, повідомляє 24 канал із посиланням на The Rest is Football.

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Висока оцінка для Забарного

Гарі Лінекер здивований тим, що Борнмут переміг шалений Ноттінгем Форест з рахунком 5:0. Адже "спритні дерева" сенсаційно посідають третю сходинку турнірної таблиці АПЛ та не програвали з грудня 2024 року.

Колишній футболіст віддав належне парі центральних захисників "вишень". Легенда збірної Англії розхвалив Діна Хюйсена та Іллі Забарного за перемогу над Ноттінгемом.

Хейсон знову виглядав дуже добре. Він та Забарний, два центральні захисники, були видатними. Вони обидва зіграли дуже класно. Виграти у Форест так, як вони це зробили, коли ті були у такій формі,

– сказав Лінекер.

Експерт пригадав, що Борнмут переміг Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл у поточному сезоні. А також зауважив, що "вишень" очікує чудовий матч проти Ліверпуля, який лідирує в АПЛ.

Зазначимо, що Дін Хюйсен та Ілля Забарний почали грати разом у центрі оборони 11 матчів тому. З чого часу триває безпрограшна хода Борнмута у чемпіонаті Англії сезону-2024/2025.