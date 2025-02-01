Борнмут – Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 30 (П), 75

У суботу, 1 лютого, Борнмут у домашньому матчі приймав Ліверпуль в межах 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Гра завершилась впевненою перемогою "мерсисайдців", повідомляє 24 канал.

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Борнмут нав'язав боротьбу

Ліверпуль підходив до матчу проти Борнмута у статусі фаворита. "Мерсисайдці" впевнено лідирують у турнірній таблиці елітного дивізіону Англії.

Проте "вишні" не простий колектив, адже вони перемогли у цьому сезоні багатьох грандів англійського футболу. Борнмут нав'язав боротьбу "скаузерам" у першому таймі.

Підопічні Андоні Іраоли не хотіли відбувати номер у захисті, а також проводили свої атаки та створювали небезпеку біля воріт Алісона Бекера. Однак Ліверпуль зміг знайти шпаринку та забити гол у ворота "вишень".

На 27-й хвилині матчу "мерсисайдці" заробили пенальті. Мохаммед Салах впевнено виконав 11-метровий удар та переграв Кепу Аррісабалагу – 1:0.

За деякий час Борнмут зміг відгратись завдяки зусиллям Девіда Брукса. Проте головний рефері матчу скасував гол через офсайд у Мілоша Керкеса. У підсумку перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь Ліверпуля.

Салах продовжує запалювати в АПЛ

У другому таймі інтенсивність матчу не змінилась. Ліверпуль продовжував атакувати володіння Кепи Аррісабалаги, а Борнмут намагався ловити "мерсисайдців" на контратаках.

70-й хвилині Борнмут отримав шанс зрівняти рахунок. Проте Джастін Клюйверт з близької відстані не зміг вразити ворота Ліверпуля.

За 5 хвилин "мерсисайдці" подвоїли перевагу у поєдинку з "вишнями". Мохаммед Салах відзначився другим голом у матчі.

Борнмут не покинув надію відігратись у матчі із Ліверпулем. "Вишні" створювали моменти, але підвела індивідуальна майстерність.

У результаті гра закінчилась з рахунком 2:0 на користь "мерсисайдців". Борнмут не зміг продовжити серію без поразок у Англійській Прем'єр-лізі до 12 матчів