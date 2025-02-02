Арсенал – Манчестер Сіті 5:1

Голи: Едегор, 2, Парті, 57, Льюїс-Скеллі, 63, Гаверц, 76, Нванері, 90+3 – Голанд, 55

У неділю, 2 лютого, відбувся матч 24-го туру чемпіонату АПЛ Арсенал – Манчестер Сіті. Захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних, пише 24 Канал.

Читайте також Ліверпуль завдяки дублю Салаха перервав безпрограшну серію Борнмута в АПЛ

Арсенал на куражі обіграв Манчестер Сіті

Господарі поля без розвідки розпочали поєдинок. Вже на 2-й хвилині Едегор скористався пасом Гаверца та змусив Ортегу діставати м'яч із сітки воріт. До перерви рахунок у зустрічі не змінився.

Після поновлення гри підопічні Пепа Гвардіоли відігралися. Ексодноклубник Циганкова по Жироні Савіньйо зробив простріл у штрафний майданчик, який ударом головою замкнув Голанд.

"Каноніри" швидко вийшли вперед. Ганський опорник Арсенала Парті скористався помилкою суперника та з меж штрафного майданчика відправив його у ворота.

Спантеличений чемпіон Англії нічого не зміг протиставити команді Артети. Льюїс-Скеллі, Гаверц та Нванері довели рахунок до розгромного. У підсумку матч завершився перемогою Арсеналу – 5:1.

Відеоогляд матчу Арсенал – Манчестер Сіті

Олександр Зінченко так і просидів весь матч на лаві запасних, спостерігаючи за феєрією партнерів по команді.