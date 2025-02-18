28-летний защитник может перебраться в известный французский клуб. Сейчас команду возглавляет бывший тренер Шахтера Роберто де Дзерби, сообщает 24 канал со ссылкой на OM COMMUNITY.

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Кого заинтересовал Зинченко

Александр Зинченко попал в сферу интересов Олимпика Марселя. "Фокейцы" внимательно следят за ситуацией с украинским игроком, которая сложилась вокруг него в Арсенале.

Лидер сборной Украины все меньше появляется в составе "канониров" и иногда даже не появляется на поле со скамейки запасных. "Олимпийцы" планируют этим воспользоваться и подписать Зинченко летом этого года.

В трансфере Александра Зинченко заинтересован лично Роберто де Дзерби. Однако украинский защитник перейдет в Олимпик Марсель, если команда квалифицируется по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Сейчас "фокейцы" занимают вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. "Олимпийцы" имеют в своем активе 46 пунктов после 22 сыгранных матчей в чемпионате Франции.

К слову. Александром Зинченко зимой интересовались такие клубы, как Боруссия Дортмунд и Атлетико Мадрид. Однако решительных действий по переходу украинца не произошло.

Отметим, что контракт Александра Зинченко рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость лидера сборной Украины оценивается в 30 миллионов евро.

В текущей кампании Александр Зинченко сыграл за Арсенал лишь в 13 матчах. За это время украинский защитник не отличался результативными действиями.