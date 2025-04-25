Однак підвищити свою трансферну вартість буде зробити не так просто. Чимала кількість зіркових футболістів вже вилетіла зі своїми командами із Ліги чемпіонів та інших єврокубків, а також близькі до того, аби пролетіти повз чемпіонства у своїх внутрішніх чемпіонатах.

24 Канал розповідає про найдорожчих футболістів станом на 25 квітня 2025 року за даними Transfermarkt.

Ерлінг Голанд (МанСіті) / Вінісіус Жуніор (Реал) – по 200 мільйонів євро

Одразу два футболісти планети досягнули позначки у космічні 200 мільйонів євро. Мова йде про нападника англійського Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та лівого вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.



Ерлінг Голанд / Фото Getty Images

Цих двох зіркових футболістів об'єднує один вагомий фактор – обидва вилетіли із Ліги чемпіонів-2024/2025. Цікаво, що саме Реал вибив МанСіті із єврокубкової боротьби, але вже у чвертьфіналі "вершкові" вилетіли від лондонського Арсенала. Тому проявити себе на єврокубковій арені обидвом найдорожчим футболістам світу вже не вийде.

Слід відзначити, що із жовтня минулого року вартість жодного із футболістів не зросла ні на мільйон. Востаннє Вінісіус коштував менше 200 мільйонів євро ще влітку 2024-го, а Голанд – у травні того ж року.

У поточному сезоні-2024/2025 бразильський легіонер Реала взяв участь у 47-ми матчах "вершкових", у яких наколотив 20 голів та віддав 14 асистів. Також у пасиві Віні є аж 15 жовтих карток та одне вилучення. Така велика кількість гірчичників спричинена емоційним характером бразильця.

Щодо статистики Голанда, то норвезький нападник у цьому сезоні вже відіграв 40 поєдинків – 30 м'ячів та 4 гольові передачі, а також лише два жовті попередження.

Контракт Голанда із "містянами" розрахований до кінця червня 2034-го. Натомість Вінісіус пов'язаний із Реалом угодою до 30 червня 2027-го. У ЗМІ вже з'являється інформація, що Жуніор відмовляється продовжувати співпрацю через фінансову частину.

Ламін Ямаль (Барселона) / Джуд Беллінгем (Реал) – по 180 мільйонів євро

За спинами Голанда та Вінісіуса у рейтингу найдорожчих гравців світу йде ще одна каталонсько-мадридська пара у вигляді Ламіна Ямаля та Джуда Беллінгема. Обидва футболісти є молодими – 17 та 21 рік відповідно. Однак феномен Ямаля поки що ніхто не може переплюнути. Правому вінгеру лише 17 років, а він вже є головною 180-мільйонною зіркою Барселони та збірної Іспанії.



Ламін Ямаль / Фото Getty Images

З кожним оновленням Transfermarkt вартість Ламіна лише зростає. До прикладу, перед останнім оновленням трансферних вартостей іспанський футболіст коштував 150 мільйонів євро (у жовтні минулого року). Натомість Беллінгем востаннє коштував менше 180 мільйонів ще у жовтні 2023-го – теж 150 мільйонів. Із кінця 2023-го року цінник Джуда тримається на ціні у 180 мільйонів євро.

Відзначимо, що між Ямалем та Беллінгемом є локальна боротьба. Барселона та Реал борються за Кубок Короля (фінал 26 квітня) та чемпіонство Ла Ліги. У внутрішньому чемпіонаті команда 17-річного Ямаля випереджає "вершкових" англійського футболіста на 4 бали за 5 турів до закінчення іспанської першості. Водночас "блаугранас" досі є у боротьбі за Лігу чемпіонів, де в 1/2 фіналу зіграють проти міланського Інтера (30 квітня та 6 травня). Реал Беллінгема вже сенсаційно вилетів із найпрестижнішого єврокубкового турніру Європи, де був один із головних фаворитів на трофей.

У цьому сезоні Ямаль провів вже 47 матчів, у яких відзначився 14 голами та 22 асистами.

Натомість Беллінгем взяв участь у 46 поєдинках "Королівського клубу". У зіграних іграх Джуд забив 13 м'ячів та віддав стільки ж гольових передач.

Контракт чемпіона Європи-2024 із Барселоною розрахований до 30 червня 2026 року, а Беллінгема із Реалом – до 30 червня 2029 року. Нагадаємо, що англійський півзахисник перейшов із дортмундської Боруссії у мадридський гранд влітку 2023-го.

Кіліан Мбаппе (Реал) – 170 мільйонів євро

Топ-5 найдорожчих гравців планети замикає забивний форвард Реала Кіліан Мбаппе. Після його переїзду у Мадрид у липні минулого року, у тіні француза опинився сам Вінісіус Жуніор. Колишня зірка ПСЖ миттєво перехопив гольову естафету у свої руки та наколотив у поточному сезоні-2024/2025 (в усіх турнірах) аж 32 голи та віддав 4 асисти у 49-ти зіграних поєдинках.



Кіліан Мбаппе / Фото Getty Images

Однак навіть така результативність не допомагає Кіліану значно підвищити свою трансферну вартість. Після переходу у Реал ціна Мбаппе зросла на 10 мільйонів – із 160-ти до 170-ти мільйонів євро. Найвищий цінник французького форварда досягав позначки у 200 мільйонів євро (із грудня 2018-го по грудень 2019-го).

Угода Мбаппе із Реалом розрахована до кінця червня 2029 року.

Букайо Сака (Арсенал) – 150 мільйонів євро

У спину першій топ-5 "дихає" один із лідерів лондонського Арсенала Букайо Сака. 23-річний правий вінгер збірної Англії робить усе можливе від себе, аби його трансферна вартість лише зростала. Вкінці травня минулого року Сака коштував 140 мільйонів. Відтоді його цінник зріс на 10 мільйонів та досяг 150 мільйонів євро.



Букайо Сака / Фото Getty Images

У поточному сезоні-2024/2025 Сака вже взяв участь у 31-му матчі – 11 результативних ударів та 14 асистів.

Сака разом із лондонським клубом продовжує боротись на двох фронтах – АПЛ та Лізі чемпіонів, де в 1/2 фіналу "каноніри" протистоятимуть паризькому ПСЖ. Відставання від лідера сезону АПЛ Ліверпуля складає вже 12 балів.

Букайо Сака поєднаний контрактом із Арсеналом до кінця червня 2027-го.

Флоріан Вірц (Баєр) / Джамал Мусіала (Баварія) – по 140 мільйонів євро

Сьому та восьму сходинки цього рейтингу посідають Флоріан Вірц та Джамал Мусіала. Обидва дістались до цінника у 140 мільйонів євро.



Флоріан Вірц / Фото Getty Images

Щодо 21-річного атакувального півзахисника леверкузенців, то його ціна зросла на 10 мільйонів із травня минулого року. Як і для Фірца, у Мусіали наразі найвищий цінник у кар'єрі, який теж зріс на 10 мільйонів із липня минулого року.

Цікаво, що клуби обох футболістів ведуть боротьбу у німецькій Бундеслізі. У цьому сезоні Баварія після 30 турів йде лідером, випереджаючи Баєр, який посідає друге місце, на 8 очок. Уся концентрація обох німецьких клубів зосереджена на внутрішній першості.

15 голів та 13 асистів у 41-му матчі, саме такою є статистика Флоріана Вірца у поточному сезоні-2024/2025.

Натомість Джамал Мусіала відзначився 18 м'ячами та 8 гольовими передачами у 40-ка зіграних зустрічах.

Джамал Мусіала має контракт до 30 червня 2030 року із Баварією, а угода Флоріана Вірца із "фармацевтами" спливає вкінці червня 2027-го.

Коул Палмер (Челсі), Філ Фоден, Родрі (обидва – МанСіті), Федеріко Вальверде (Реал) – по 130 мільйонів євро

Показника у 130 мільйонів євро досягнули у світі одразу четверо футболістів. Найбільшого прогресу у трансферній вартості досяг Коул Палмер – із 90-та мільйонів євро. Водночас ціна Федеріко Вальверде та Родрі тримається стабільною із минулого року. Фінансового регресу зазнав лише Філ Фоден, ціна якого на травень 2024-го сягала максимуму 150 мільйонів.



Коул Палмер / Фото Getty Images

Палмер разом із Челсі вийшов до півфіналу Ліги Європи та веде боротьбу за зону єврокубків у таблиці АПЛ. Щодо Вальверде, то він із Реалом ще має шанс взяти Кубок Короля та чемпіонство в Іспанії.

Фоден та Родрі, який пропускає майже весь сезон через ушкодження, разом із МанСіті теж претендують на Кубок Англії.