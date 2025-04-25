Однако повысить свою трансферную стоимость будет сделать не так просто. Немалое количество звездных футболистов уже вылетело со своими командами из Лиги чемпионов и других еврокубков, а также близки к тому, чтобы пролететь мимо чемпионства в своих внутренних чемпионатах.

24 Канал рассказывает о самых дорогих футболистах по состоянию на 25 апреля 2025 года по данным Transfermarkt.

Эрлинг Холанд (МанСити) / Винисиус Жуниор (Реал) – по 200 миллионов евро

Сразу два футболиста планеты достигли отметки в космические 200 миллионов евро. Речь идет о нападающем английского Манчестер Сити Эрлинга Холанда и левого вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора.



Эрлинг Холанд / Фото Getty Images

Этих двух звездных футболистов объединяет один весомый фактор – оба вылетели из Лиги чемпионов-2024/2025. Интересно, что именно Реал выбил МанСити из еврокубковой борьбы, но уже в четвертьфинале "сливочные" вылетели от лондонского Арсенала. Поэтому проявить себя на еврокубковой арене обоим самым дорогим футболистам мира уже не получится.

Следует отметить, что с октября прошлого года стоимость ни одного из футболистов не выросла ни на миллион. Последний раз Винисиус стоил меньше 200 миллионов евро еще летом 2024-го, а Холанд – в мае того же года.

В текущем сезоне-2024/2025 бразильский легионер Реала принял участие в 47-ми матчах "сливочных", в которых наколотил 20 голов и отдал 14 ассистов. Также в пассиве Вини есть аж 15 желтых карточек и одно удаление. Такое большое количество горчичников вызвано эмоциональным характером бразильца.

По статистике Холанда, то норвежский нападающий в этом сезоне уже сыграл 40 поединков – 30 мячей и 4 голевые передачи, а также только два желтых предупреждения.

Контракт Холанда с "горожанами" рассчитан до конца июня 2034-го. Зато Винисиус связан с Реалом соглашением до 30 июня 2027-го. В СМИ уже появляется информация, что Жуниор отказывается продолжать сотрудничество из-за финансовой части.

Ламин Ямаль (Барселона) / Джуд Беллингем (Реал) – по 180 миллионов евро

За спинами Холанда и Винисиуса в рейтинге самых дорогих игроков мира идет еще одна каталонско-мадридская пара в виде Ламина Ямаля и Джуда Беллингема. Оба футболиста являются молодыми – 17 и 21 год соответственно. Однако феномен Ямаля пока никто не может переплюнуть. Правому вингеру всего 17 лет, а он уже является главной 180-миллионной звездой Барселоны и сборной Испании.



Ламин Ямаль / Фото Getty Images

С каждым обновлением Transfermarkt стоимость Ламина только растет. К примеру, перед последним обновлением трансферных стоимостей испанский футболист стоил 150 миллионов евро (в октябре прошлого года). Зато Беллингем последний раз стоил меньше 180 миллионов еще в октябре 2023-го – тоже 150 миллионов. С конца 2023-го года ценник Джуда держится на цене в 180 миллионов евро.

Отметим, что между Ямалем и Беллингемом есть локальная борьба. Барселона и Реал борются за Кубок Короля (финал 26 апреля) и чемпионство Ла Лиги. Во внутреннем чемпионате команда 17-летнего Ямаля опережает "сливочных" английского футболиста на 4 балла за 5 туров до окончания испанского первенства. В то же время "блаугранас" до сих пор в борьбе за Лигу чемпионов, где в 1/2 финала сыграют против миланского Интера (30 апреля и 6 мая). Реал Беллингема уже сенсационно вылетел из самого престижного еврокубкового турнира Европы, где был один из главных фаворитов на трофей.

В этом сезоне Ямаль провел уже 47 матчей, в которых отметился 14 голами и 22 ассистами.

Зато Беллингем принял участие в 46 поединках "Королевского клуба". В сыгранных играх Джуд забил 13 мячей и отдал столько же голевых передач.

Контракт чемпиона Европы-2024 с Барселоной рассчитан до 30 июня 2026 года, а Беллингема с Реалом – до 30 июня 2029 года. Напомним, что английский полузащитник перешел из дортмундской Боруссии в мадридский гранд летом 2023-го.

Килиан Мбаппе (Реал) – 170 миллионов евро

Топ-5 самых дорогих игроков планеты замыкает забивной форвард Реала Килиан Мбаппе. После его переезда в Мадрид в июле прошлого года, в тени француза оказался сам Винисиус Жуниор. Бывшая звезда ПСЖ мгновенно перехватил голевую эстафету в свои руки и наколотил в текущем сезоне-2024/2025 (во всех турнирах) аж 32 гола и отдал 4 ассиста в 49-ти сыгранных поединках.



Килиан Мбаппе / Фото Getty Images

Однако даже такая результативность не помогает Килиану значительно повысить свою трансферную стоимость. После перехода в Реал цена Мбаппе выросла на 10 миллионов – со 160-ти до 170-ти миллионов евро. Самый высокий ценник французского форварда достигал отметки в 200 миллионов евро (с декабря 2018-го по декабрь 2019-го).

Соглашение Мбаппе с Реалом рассчитано до конца июня 2029 года.

Букайо Сака (Арсенал) – 150 миллионов евро

В спину первой топ-5 "дышит" один из лидеров лондонского Арсенала Букайо Сака. 23-летний правый вингер сборной Англии делает все возможное от себя, чтобы его трансферная стоимость только росла. В конце мая прошлого года Сака стоил 140 миллионов. С тех пор его ценник вырос на 10 миллионов и достиг 150 миллионов евро.



Букайо Сака / Фото Getty Images

В текущем сезоне-2024/2025 Сака уже принял участие в 31-м матче – 11 результативных ударов и 14 ассистов.

Сака вместе с лондонским клубом продолжает бороться на двух фронтах – АПЛ и Лиге чемпионов, где в 1/2 финала "канониры" будут противостоять парижскому ПСЖ. Отставание от лидера сезона АПЛ Ливерпуля составляет уже 12 баллов.

Букайо Сака соединен контрактом с Арсеналом до конца июня 2027-го.

Флориан Вирц (Байер) / Джамал Мусиала (Бавария) – по 140 миллионов евро

Седьмую и восьмую строчки этого рейтинга занимают Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Оба добрались до ценника в 140 миллионов евро.



Флориан Вирц / Фото Getty Images

Что касается 21-летнего атакующего полузащитника леверкузенцев, то его цена выросла на 10 миллионов с мая прошлого года. Как и для Фирца, у Мусиалы пока самый высокий ценник в карьере, который тоже вырос на 10 миллионов с июля прошлого года.

Интересно, что клубы обоих футболистов ведут борьбу в немецкой Бундеслиге. В этом сезоне Бавария после 30 туров идет лидером, опережая Байер, который занимает второе место, на 8 очков. Вся концентрация обоих немецких клубов сосредоточена на внутреннем первенстве.

15 голов и 13 ассистов в 41-м матче, именно такова статистика Флориана Вирца в текущем сезоне-2024/2025.

Зато Джамал Мусиала отметился 18 мячами и 8 голевыми передачами в 40-ка сыгранных встречах.

Джамал Мусиала имеет контракт до 30 июня 2030 года с Баварией, а соглашение Флориана Вирца с "фармацевтами" истекает в конце июня 2027-го.

Коул Палмер (Челси), Фил Фоден, Родри (оба – МанСити), Федерико Вальверде (Реал) – по 130 миллионов евро

Показателя в 130 миллионов евро достигли в мире сразу четверо футболистов. Наибольшего прогресса в трансферной стоимости достиг Коул Палмер – с 90-та миллионов евро. В то же время цена Федерико Вальверде и Родри держится стабильной с прошлого года. Финансовому регрессу подвергся только Фил Фоден, цена которого на май 2024-го достигала максимума 150 миллионов.



Коул Палмер / Фото Getty Images

Палмер вместе с Челси вышел в полуфинал Лиги Европы и ведет борьбу за зону еврокубков в таблице АПЛ. Что касается Вальверде, то он с Реалом еще имеет шанс взять Кубок Короля и чемпионство в Испании.

Фоден и Родри, который пропускает почти весь сезон из-за повреждения, вместе с МанСити тоже претендуют на Кубок Англии.