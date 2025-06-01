Гра завершилась перемогою "чапель" з рахунком 5:1. Головним героєм матчу став Ліонель Мессі, продемонструвавши свою майстерність, повідомляє 24 канал.

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Ефектний перфоманс від Мессі

Інтер Маямі вже на старті МЛС проти Коламбус Крю відкрив рахунок. Ліонель Мессі виконав розкішну передачу через пів поля на Тадео Альєнде, який забив перший гол у грі.

За дві хвилини аргентинець відзначився забитим м'ячем, перехопивши передачу воротаря Коламбус Крю та пробив по воротах. Хоча й голкіпер дотягнувся до м'яча, але він все одно перелетів його.

Згодом Мессі оформив дубль у матчі проти Коламбус Крю. Аргентинець вийшов на побачення з воротарем після передачі Серхіо Бускетса та знову перекинув голкіпера. У другому таймі Ліонель віддав дві результативні передачі.

Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Коламбус Крю:

У поточному сезоні МЛС Ліонель Мессі має у своєму активі 10 забитих м'ячів та 7 результативних передач. Інтер Маямі займає третю позицію у Східній конференції після 16 зіграних матчів.