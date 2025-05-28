Зіркові гравці створили власний футбольний клуб. Про запуск проєкту першим у соцмережі X оголосив уругвайський форвард, який опублікував відповідне відео, інформує 24 Канал.

Читайте також Вундеркінд залишається в Барселоні: каталонці продовжили контракт із Ламіном Ямалем

Новий проєкт від зірок футболу

На ньому Суарес разом із Мессі презентує нову команду. Вона називається Депортіво ЛСМ і розпочне свій шлях з виступів у четвертому дивізіоні чемпіонату Уругваю.

Хочу дати шанс молодим уругвайським гравцям. Ми створюємо платформу, де підлітки зможуть розвиватися та зростати,

– сказав Суарес.

Уругвайський нападник також заявив, що це здійснення ще однієї його мрії. Мессі ж додав, що новий клуб – це можливість поділитися великим футбольним досвідом із майбутнім поколінням:

"Ми з Луїсом пройшли шлях до вершини, і тепер хочемо передати своє бачення футболу юнакам. Ми віримо в цей проєкт".

Суарес і Мессі презентували власний клуб: дивіться відео

До слова. Мессі та Суарес наразі виступають разом за Інтер Маямі. Їх команда після 15 турів посідає шосте місце в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Наступний матч "чаплі" проведуть в ніч з 28 на 29 травня проти Клуб де Фут Монреаль.

Нагадаємо, що напередодні аргентинський нападник забив неймовірний гол зі штрафного. Він допоміг команді здійснити яскравий камбек.