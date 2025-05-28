Звездные игроки создали собственный футбольный клуб. О запуске проекта первым в соцсети X объявил уругвайский форвард, который опубликовал соответствующее видео, информирует 24 Канал.

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Новый проект от звезд футбола

На нем Суарес вместе с Месси представляет новую команду. Она называется Депортиво ЛСМ и начнет свой путь с выступлений в четвертом дивизионе чемпионата Уругвая.

Хочу дать шанс молодым уругвайским игрокам. Мы создаем платформу, где подростки смогут развиваться и расти,

– сказал Суарес.

Уругвайский нападающий также заявил, что это осуществление еще одной его мечты. Месси же добавил, что новый клуб – это возможность поделиться большим футбольным опытом с будущим поколением:

"Мы с Луисом прошли путь к вершине, и теперь хотим передать свое видение футбола юношам. Мы верим в этот проект".

Суарес и Месси презентовали собственный клуб: смотрите видео

К слову. Месси и Суарес сейчас выступают вместе за Интер Майами. Их команда после 15 туров занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Следующий матч "цапли" проведут в ночь с 28 на 29 мая против Клуб де Фут Монреаль.

Напомним, что накануне аргентинский нападающий забил невероятный гол со штрафного. Он помог команде совершить яркий камбэк.