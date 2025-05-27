Каталонская Барселона провела успешный сезон 2024-2025. Подопечные Ханси Флика выиграли все трофеи на внутренней арене и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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Ямаль – сине-гранатовый

После завершения сезона каталонцы занялись продлением контрактов с лидерами. Новые соглашения уже подписали Щенсны и Рафинья, а теперь дело дошло и до главной звезды команды.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Барселоны, "блаугранас" продлили контракт с Ламином Ямалем. 17-летний вингер поставил свою подпись под соглашением, которое действует вплоть до 2031 года.

Напомним, что футболист дебютировал за Барселону два года назад и начал быстро прогрессировать. За это время он успел оформить 25 голов и 34 ассиста в 106 матчах.

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Вместе с каталонцами Ямаль дважды стал чемпионом Ла Лиги, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку Испании. Кроме того, Ламин оформил четыре гола в 19-ти играх за сборную Испании и выиграл с ней Евро-2024.