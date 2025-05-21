Прошлым летом каталонская Барселона решила сменить главного тренера. Вместо легенды клуба Хави наставником "блаугранас" стал немецкий специалист Ганс-Дитер Флик.

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Флик остается

Специалист тогда подписал соглашение на два сезона, то есть до 2026 года. Впрочем успехи в текущем сезоне побудили клуб к укреплению сотрудничества с Фликом.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Барселоны, каталонцы продлили соглашение с Гансом-Дитером еще на сезон. Новый договор действует до конца сезона 2026-2027.

Отметим, что в текущем сезоне Флик выиграл 43 из 59-ти матчей во главе Барселоны, потерпев девять поражений. При этом команда демонстрировала невероятную результативность (171 гол).

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На внутренней арене Ганси выиграл все три возможных трофея – Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Кроме того, Барселона смогла выиграть все четыре матча против Реала. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила Интеру (3:3, 3:4).