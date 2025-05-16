Гости одержали победу со счетом 2:0. Этот результат позволил им досрочно завоевать "золото" в национальном чемпионате.

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Выдающееся достижение для испанца

Этот матч стал также особенным на индивидуальном уровне для полузащитника "блаугранас" Педри. Он вышел в стартовом составе своей команды на каталонское дерби и провел для себя 200-ю игру за Барселону.

Испанец стал самым молодым футболистом в истории клуба, который преодолел эту отметку, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Педро Мартина. Педри это удалось в 22 года и 171 день и он побил рекорд Лионеля Месси – 22 года и 273 дня.

К слову. Педри дебютировал за каталонцев в 2020 году. За это время он забил 26 голов и отдал 21 ассист на клубном уровне, а также добыл с "блаугранас" шесть трофеев.

Отметим, что следующий поединок Барселона проведет 18 мая дома против Вильярреала. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.