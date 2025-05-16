Эспаньол – Барселона 0:2

Голы: Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5.

В чемпионате Испании 2024-2025 подошел к завершению 36 тур Ла Лиги. Именно в нем определился новоиспеченный чемпион страны, сообщает 24 Канал.

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Невероятный Ламин

После победы над Реалом в прошлом туре Барселона уже де-факто обеспечила себе "золото". Впрочем, для окончательного оформления чемпионства команде Флика надо было выиграть хотя бы один из последних трех матчей.

"Блаугранас" решили не откладывать на потом эту задачу и взялись за дело в каталонском дерби против Эспаньола. Инициатива была полностью за Барселоной, хотя первый тайм и завершился без голов.

Пробить кипера Эспаньола Хоана Гарсию удалось лишь на 53 минуте. Героем эпизода стал Ламин Ямаль, который обыгрался с Дани Ольмо, сместился в центр и эффектно поразил ворота соперника.

Видео гола Ямаля:

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После этого хозяева имели несколько моментов, чтобы восстановить паритет во встрече. Однако моменты Эспаньола не были слишком острыми, поэтому Барселона спокойно довела встречу до победного конца, а в компенсированное время еще и добила оппонента благодаря голу Фермина Лопеса.

Таким образом, Барселона официально стала чемпионом Испании 2024-2025, вернув себе этот титул после годичной паузы. Для "блаугранас" это 28-ый трофей Ла Лиги, по этому показателю команда уступает только Реалу (36).