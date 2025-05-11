Барселона – Реал 4:3

Гол: Э.Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (с пенальти), 14, 70

Испанское Эль-Класико превзошло все ожидания. Барселона и Реал подарила болельщикам зрелищный матч с крутой драматургией и большим количеством забитых голов, пишет 24 Канал.

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Невероятный камбэк Барселоны

Соперники начали поединок без разведки. Уже в дебюте матча лидер атак "сливочных" Килиан Мбаппе заработал пенальти. Сам пострадавший уверенно исполнил одиннадцатиметровый, переиграв Войцеха Щенсного.

"Сливочные" не собирались останавливаться на достигнутом. На 14-й минуте Мбаппе реализовал выход один на один с голкипером "сине-гранатовых", доведя преимущество до двух мячей.

Ответ подопечных Ганса-Дитера Флика не заставил себя ждать. Сначала Эрик Гарсия после розыгрыша углового сократил разрыв в счете.

А на 32-й минуте Ямаль красивым обводящим ударом переиграл Тибо Куртуа, испортив ему день рождения.

До свистка на перерыв мяч еще дважды побывал в воротах конкурента Андрея Лунина. Дубль на свой счет записал бразилец Рафинья.

Барселона сумела перевернуть игру, совершив фантастический камбэк. Вторая половина Эль-Класико была не менее фееричной.

На 70-й минуте один из героев матча Килиан Мбаппе оформил хет-трик, воспользовавшись пасом Винисиуса Жуниора. Французский форвард вернул интригу в матче.

Качели в поединке продолжались до финального свистка. Оба соперника имели не одну возможность забить. Мбаппе мог оформить покер, но арбитр зафиксировал офсайд.

В компенсированное время в ворота Куртуа влетел пятый мяч после удара Фермина Лопеса. Однако судья с помощью ВАР отменил гол из-за игры рукой.

В итоге Барселона одержала важную победу со счетом 4:3.

Видеообзор матча Барселона – Реал

Подопечные Флика могут готовиться к празднованию чемпионства в сезоне-2024/25. Зато Реал еще не гарантировал второе место. "Сливочных" преследует Атлетико, которое отстает на пять баллов.